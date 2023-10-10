مصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق الرابع فى الكردى بالدقهلية

لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من سطح منزله بالطابق الرابع، وذلك بمدينة الكردى بمحافظة الدقهلية، وتم نقله لمشرحة مستشفى ميت سلسيل تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى، من مستشفى ميت سلسيل، بوصول شخص يدعى محمد أحمد وجيه سلامة، ويبلغ من العمر 20 عاما، طالب، مقيم بالكردى، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

إنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف المتوفى بسطح منزله، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، ولقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل، وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.