مصرع شاب فى العقد الثانى خلال تدخله لفض مشاجرة بين شخصين بالدقهلية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره، مصرعه متأثرا بإصابته جراء تعدى آخر عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه، خلال تدخله لفض مشاجرة نشبت بمنطقة المستشفى الدولى بمدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة فى منطقة المستشفى الدولى بمدينة المنصورة، وإصابة شاب ونقله للعناية المركزة فى حالة حرجة، وتوفى بعد يومين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى عمر طارق سعد زكى، ويبلغ من العمر 19 عاما، مقيم بمدينة المنصورة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين بائع شاى وشخص آخر، وأثناء تدخل المجنى عليه للفصل بينهما، تعدى عليه المتهم بضربه على رأسه بقطعة خشبية، وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولى فى حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته التى لحقت به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.