مصرع شاب سقط من الطابق الرابع فى عمارات الأوقاف بالعاشر من رمضان

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب سقط من علو فى منطقة عمارات الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه من الطابق الرابع في عمارات الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع من أحد الوحدات السكنية فى منطقة عمارات الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.