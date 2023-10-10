اليوم السابع
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مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سيارة محملة بالأرز فى الشرقية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:28 ص
مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سيارة محملة بالأرز فى الشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل محملة  بكمية من أجولة الأرز أمام الملاك نطاق مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية بوصول" محمود ع ال "38 سنة مقيم  العامرية الإسكندرية جثة هامدة إثر إصابته بكسور متعددة  ونزيف بالمخ.

تبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى سيارة  نقل محملة بكمية من أجولة الأرز أمام الملاك،  نطاق مدينة  صان الحجر تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن  وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 


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