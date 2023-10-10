مصرع سائق وإصابة مرافقه في حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بأخميم سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة على الطريق عقب انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، نتج عن حادث الانقلاب مصرع قائد السيارة، وإصابة مرافقه بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى التعليمى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوفى ومصاب، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث، وتم رفع آثاره من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة ومتوفـى ومصاب بالطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل، " قيادة المدعو أيمن ا م ح 36 سنة سائق، ومقيم أسوان بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته " بنزيف داخلى بالمخ وكسر بالجمجمة "، وإصابة مرافقة المدعو سبيعى ع م ح 60 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان نجل عمه " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمى، وبسؤال المصاب المذكور بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.