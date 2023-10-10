"مش بس الفيروسات".. بكتيريا تنشط في الشتاء ونصائح لتفادى الإصابة

كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا في فصل الخريف استعداد لفصل الشتاء يكون هذا هو التوقيت الأمثل لنشاط وانتشار البكتيريا بصورة كبيرة، مما يزيد من عدد المرضى المصابين بنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن ليست الفيروسات فقط هي التي تنشط هناك أيضا بكتيريا تزداد في درجات الحرارة المنخفضة.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح، أن فصل الخريف والشتاء يعدان من الفترات النشطة للفيروسات والبكتيريا بشكل عام، بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة مما يساعد على الانتشار بشكل كبير، ولكن الفيروسات ليست وحدها التي تنشط فهناك بكيتريا أيضا تزداد في الفصول الباردة.

وأشار مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه بجانب الفيروسات هناك أنواع من البكتيريا التى تنشط أيضا فى فصل الشتاء منها الأنواع التى تسبب المكورات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى والحمى الشوكية.

وعن أبزر النصائح التى نؤكد عليها باستمرار خلال موسم الخريف والشتاء كما أوضحها الطبيب تشمل التالى:

1. ضرورة الحفاظ على نظافة اليدين للكبار والصغار.

2. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى المناسبة.

3. الابتعاد عن التجمعات بالأماكن المغلقة لتجنب العدوى من نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا

4. ارتداء الماسك الطبى إذا اضطررت إلى التواجد فى مكان مغلق لفترة.

5. التأكيد على غسل اليدين باستمرار خاصة للأطفال في المدراس.