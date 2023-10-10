مشروع بالكونجرس لتقديم مساعدات بـ2 مليار دولار.. بايدن: نقف إلى جانب إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التنسيق لدعم إسرائيل وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء، بحسب وصفه.

وكتب بايدن على "أكس": "جلست بمشاركة كاميلا هاريس مع فرقنا لتلقى تحديث حول الهجوم الإرهابى فى إسرائيل وتوجيه الخطوات التالية".

وأضاف: "في هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين".

في سياق آخر، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مقدم إلى الكونجرس لتقديم مساعدات بقيمة مليارى دولار لإسرائيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عداونه على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.