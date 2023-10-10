مستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى إنهاء 95٪؜ من قوائم الانتظار

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفي الجامعي نجحت في إنهاء حالات قوائم الانتظار بنسبة إنجاز 95٪؜، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، والتى تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضي، وذلك لتخفيف المعاناة علي غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف "النعمانى" منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 2019 وحتي اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء 6871 عملية جراحية وباقي 334 ، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة الكلى بنسبة 100 ٪، تليها القسطرة القلبية بنسبه 98٫24٪؜، ثم زراعة القوقعة 98,14٪، بينما كانت نسبة الإنجاز بجراحة العظام 80,16٪، تليها جراحة الأورام 83,92٪.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم بالمقارنة مع باقى المستشفيات منذ بدء المبادرة، حيث تم إجراء العمليات الجراحية وإنهاء قوائم الانتظار وذلك في 8 تخصصات طبية مختلفة وهي زراعة القوقعة، وجراحة العيون، وجراحة العظام، وجراحه المخ والأعصاب، القسطرة القلبية، زراعة كلى، والقلب مفتوح ، وجراحات الأورام.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم تكثيف الجهود داخل المستشفي الجامعي للقضاء علي قوائم الانتظار حيث أجرت المستشفي منذ انطلاق المبادرة في عام 2019 وحتي نهايه عام 2021 عدد 4609 عملية جراحية، بينما أجرت عدد 2262 عملية جراحية منذ بداية عام 2022 حتى الآن.