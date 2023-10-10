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مستشار الأمن القومى الأمريكي: لدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:12 م
مستشار الأمن القومى الأمريكي: لدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل سوليفان
كتب أحمد عرفة

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قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الدعم اللازم لإسرائيل، متابعا: "ندرس طرقا لتقوية القوات الإسرائيلية".

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نركز على إعادة الرهائن الأمريكيين، ونتشاور لوقف التصعيد".

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: "حريصون على سلامة الرهائن الأمريكيين، وندرس إرسال خبراء إلى إسرائيل".

وقال جاك سوليفان، إن إيران متورطة في الهجوم على إسرائيل، متابعا: "سنرسل صواريخ اعتراضية لإسرائيل، ولدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل".


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