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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الفلسطينيون سيعيشون بين الأنقاض ولن يتركوا أرضهم

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:39 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الفلسطينيون سيعيشون بين الأنقاض ولن يتركوا أرضهم السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس السيسي حاسمة على مستوى الحدث وجلله، وكلنا مع هذا الرأي، بأن العاجل هو تقديم مساعدات وخلق ممرات إنسانية لحماية أبناء غزة، وكذلك التأكيد على أن مصر قادرة على حماية أمنها القومى.
 
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ونحن لسنا في مساحة نقبل فيها أطروحات إسرائيلية فجة وتصريحات غير مسؤولة، وتراجع عنها المتحدث الإسرائيلي، مشددا على أن الفلسطينيين في غزة سيعيشون بين أنقاض منازلهم ولن يتركوا أرضهم أبدا، ولا يمكن أن نخضع لأضغاث أحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي أودى بنا جميعا لهذا المشهد المضطرب للإقليم والمأساة الإنسانية في غزة، ولم يدركوا أن السلام هو الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار للشعب الإسرائيلي وليس العنف والاستباحة للمدنيين في قطاع غزة. 
 
وأشار إلى أن الحل الذى طرحه الرئيس السيسى هو حل توافقت عليه الأسرة الدولية وقرارات الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن ما هو عاجل الآن هو احتواء الموقف في غزة وتقديم ممرات إنسانية ومساعدات.
 
وواصل: "نحن أمام حكومة مصدومة ومرتبكة وتتحرك بعنف غير مسبوق ولم تصدق ما تعرضت له، وفي حالة عدم الأمن والاستقرار توقع حالة الانفعال المبالغ فيه واستمرار العنف بعض الوقت، ولكن علينا أن نبحث عن أفق سياسي".

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