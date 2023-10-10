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مسئول عسكرى: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:23 م
مسئول عسكرى: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل طوفان غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد أن نفذت الفصائل عملية "طوفان الأقصى"، وتسببت في وقوع مئات من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.
 
وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

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طوفان غزة



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