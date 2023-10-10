مرور مفاجئ لإدارة الطب العلاجى على مستشفى تلا العام وبركة السبع المركزى

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجى والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مرورية مفاجئة على مستشفى تلا العام ومستشفى بركة السبع المركزى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

ورافقه مدير عام الطب العلاجى كل من الدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة بالطب العلاجى، والدكتور محمد عبد المنعم مسؤول المكتب الفنى بإدارة الطب العلاجى، وأحمد الشبراوى مشرف المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، وتم المرور على أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وبنوك الدم، وتم الوقوف على الإستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها للوضع الحالى.

وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية بأماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافى الكثير من الملاحظات أثناء المرور.