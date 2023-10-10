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مراسلة "القاهرة الإخبارية": تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار لم تسكت

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:07 م
مراسلة "القاهرة الإخبارية": تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار لم تسكت تل أبيب
كتب أحمد عرفة

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قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن صافرات الإنذار لم تسكت فى تل أبيب، تحت وطأة الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، والتى وصلت لجنوب تل أبيب ومناطق أبعد منها، وسمع دوى انفجارات فى المستوطنات.

 

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن القصف الصاروخى على تل أبيب أصاب إحدى البنايات إصابة مباشرة، بينما منذ الصباح الباكر يخيم الهدوء على مدينة القدس المحتلة،ولم تدو صافرات الإنذار بينما سمعت بعض الانفجارات.

 

 وتابعت أن بنك الأهداف الإسرائيلى فى قطاع غزة هو الأطفال والنساء والمسنين، وهناك تقارير تحدثت عن قصف غزة بالقنابل الفسفورية، وفى المقابل أمهلت كتائب القسام سكان مستوطنة عسقلان حتى الخامسة قبل قصفها برشقة صاروخية.


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