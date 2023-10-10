مدريد تشهد تظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلى.. فيديو

وكالات

لليوم التاني على التوالي، وبحشد ضخم، تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

♦️تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني في العاصمة الإسبانية مدريد.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/o35F5K9BSy — يوسف الفيصل (@AlfyslYwsf) October 10, 2023

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، احتشد المشاركون في المظاهرة، في الساحة المركزية سول وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات الحرية لفلسطين والدعوة لمقاطعة إسرائيل، كما ندد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال.