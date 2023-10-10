مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.
مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإداريةالثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:03 م
اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار
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