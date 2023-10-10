اليوم السابع
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مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:03 م
مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.
 
 

مدبولي

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

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مصطفى مدبولى



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