محمد اشتية: كارثة إنسانية تهدد الفلسطينيين فى قطاع غزة

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن كارثة إنسانية تتهدد قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الرابع على التوالي، مطالبا بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية للقطاع.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا لخلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، تم خلاله الاستماع إلى تقارير حول تطورات العدوان الإسرائيلي على القطاع، في ضوء إعلان سلطات الاحتلال عن قطع خدمات الكهرباء والماء والوقود، وتهديد الاحتلال بقصف أي إمداد تموينية وطبية تدخل إلى القطاع.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهل القطاع، والذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.