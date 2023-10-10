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محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية أهم مشروعات تطوير الموانئ.. فيديو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:45 م
محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية أهم مشروعات تطوير الموانئ.. فيديو محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أهمية محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، واستمرار استقبال المحطة لسفن البضائع، المحطة من أحدث مشروعات تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات. 
 
وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه.
 
وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالى 2500 مترا طوليا وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 اكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.
 
جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد بدأت فى مطلع عام 2020 إنشاء المحطة حيث تم البدء فى مراحل تنفيذ أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية، وكانت مساحة اليابسة الموجودة فى موقع المشروع تمثل حوالى 15% من المساحة الإجمالية للموقع و الباقى عبارة عن مساحة مائية تتراوح أعماقها بين 7 إلى 12 متر مما إستلزم ردم المساحات المائية الموجودة بموقع المشروع، والتى كانت تقدر بإجمالى 10 مليون متر مكعب وذلك بإستخدام الكراكات لجلب الرمال النظيفة من داخل البحر وتم الردم على منسوب +3.00 ، ثم القيام بأعمال تحسين التربة، وكذلك أعمال إنشاء العناصر الرئيسية للإرصفة ، وعلى مدار عامين من العمل الشاق والمستمر نجحت EGMPT في الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة والساحات للمحطة بالمعايير الإنشائية الحديثة و التى تنطبق عليها الشروط و المواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن العالمية لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس الكبير والسطح العريض، كما قامت هيئة ميناء الأسكندرية بتعميق الممرات الملاحية لتصبح قادرة على إستيعاب سفن الحاويات الكبيرة، نظرا لأهمية وضخامة هذا المشروع القومى قامت EGMPT بالتعاقد مع أحد المكاتب العالمية لأعمال مراجعة التصميمات.
 
وبالتوازى مع كافة أعمال الإنشاء و التجهيز للمحطة قامت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض EGMPT)) بإختيار شريك عالمى لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض من خلال وضع عدة معايير عالمية لتحقيق أعلى إنتاجية للمحطة بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية و كذلك رفع كفاءة العنصر البشرى المصري من خلال نقل الخبرات و المعرفة وذلك من خلال طرح يضم أكبر المشغليين العالمين، حيث فاز بالطرح شركة CMA-CGM الفرنسية التى أبدت رغبتها فى الشراكة فى مشروع محطة TMT بنسبة مساهمة 32%.

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية

تطوير الموانئ

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

اليوم السابع بلس



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