محطة البحوث الزراعية بسخا تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد ومرور 50 عاما على عظمة الجندي المصري، لتعزيز روح الانتماء والوعي لدى أعضاء الهيئة البحثية والهيئة المعاونة بالمحطة، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية.

شارك في الحفل الدكتور ناجح غربية، ونقيب الزراعيين بكفر الشيخ، الدكتور إبراهيم قاسم، ووكيلة وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، المهندسة غادة أبو كيلة، ومدير إدارة القوى العاملة، الدكتور حسن هيكل، ومدير الإرشاد بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، المهندس عبد الفتاح سليم، والسادة وكلاء المحطة.

أكد الدكتور محمد عطوة، مدير المحطة والدكتور سعيد أبو الحارس مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، أن حرب أكتوبر المجيد أعاده للشعب المصرى ثقته وأبناءه أبناء القوات المسلحة.

وأضاف الدكتور مجدي السماحى، أن ذكرى انتصارات أكتوبر نستشعر معها عظمة الجندي المصرى، وأهمية القوات المسلحة في حفظ الأمن لحدود مصر، ومشاركتها في الأمن الداخلي مع أبناء وزارة الداخلية.

وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات منها تقديم فيلم تسجيلي عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والقاء الشعر من أحد الطلاب، وتضمن الحفل تكريم بعض العاملين من رجال الهيئة سواء من إدارة المحطة أو العاملين بالمزرعة البحثية.

وقد أكد الحضور أثناء الحفل على دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لتكملة مسيرة النجاح وخدمة وطننا الغالي مصر.