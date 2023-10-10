محافظ مطروح يراجع ترتيبات تنظيم مهرجان التمور الدولى السابع فى سيوة 20 أكتوبر الجاري

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاستضافة مهرجان التمور الدولى السابع بسيوة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة مطروح خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى.

أكد محافظ مطروح خلال الاجتماع التنسيقي، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وجميع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، على تعاون جميع الجهات وتضافر جهودها استعدادا لاستضافة المهرجان والظهور بالشكل الحضارى والسياحى المشرف للواحة، و بما يعود بالنفع على اهالي سيوة والترويج والتسويق الجيد، مع التنظيم وحسن الاستقبال لضيوف المحافظة .

ووجه المحافظ، لمجلس مدينة سيوة بتكثيف جهود النظافة وتحسين البيئة، والموافقة على تشغيل 2 طفطف، وتنظيم عمل الشباب المتطوعين، وسيارات الرش وغيرها لظهور مدينة سيوة بالشكل اللائق.

كما وجه لشركة الكهرباء بتأمين التيار الكهربي والدفع بماكينات توليد الكهرباء ،كذلك التأمين الطبى بمستشفى سيوة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، وتوفير سيارات الإسعاف وتواصلها مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووجه لشركة المياه بتوفير ضخ المياه بسيوة وتأمين توافر المياه بالفنادق.

كما وافق محافظ مطروح، على مقترح إقامة معرض للمنتجات البيئة واليدوية، على هامش المهرجان تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة ايادى مصر.

يذكر أن الأصناف المتنوعة للتمر السيوي، وجودها في الأسواق المحلية والدولية، لتميزها بالجودة وتعدد أصنافها، خاصة في ظل الكميات الكبيرة التي تنتجها الواحة من التمر، حيث يقدر عدد أشجار النخيل بها بأكثر من 600 ألف شجرة، وهو ما لفت انتباه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت في الاستثمار والمساهمة في الحفاظ وتنمية التمور في واحة سيوة، وبدأت منذ 7 سنوات في تنظيم مهرجانا دوليا سنويا للتمور المصرية، وتنظيم ندوات علمية وبحثية تهدف لتنمية زراعة وتصنيع التمر.