محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية تفصيليا ويوجه بالمتابعة المستمرة لتنفيذها

كفر الشخ- محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الجديد 2023 / 2024، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، تفصيلياً بنود الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري ،وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة، موجها بجاهزية سيارات الكسح والنافوري، وغيرهم من المعدات، لمواجهة موسم الشتاء، والانتهاء من توريدات مهمات الكهرباء وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والتطوير والتجميل، وتدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة سواء الخاصة بالنظافة، أو رفع مياه الأمطار، والانتهاء من الأعمال الجارية بالكبارى.

وأشار المحافظ أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موجها بعقد اجتماعا بصفة أسبوعية للاطلاع على نسب التنفيذ وازالة المعوقات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التواجد الميدانى لكافة القيادات، والمتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقا للجدول الزمني الموضوع لكل بند من بنودها.



الحضور من الجهاز التنفيذي



الحضور من وكلاء الوزارات