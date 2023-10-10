محافظ كفر الشيخ: حصول 48 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 48 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بـ13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليكون إجمالى المدارس التى حصلت على الاعتماد والجودة 133 مدرسة، كما تشهد 76 مدرسة هذا العام الدراسى، استعدادات، للمتابعة لإجراء زيارات لها، للحصول على الاعتماد والجودة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجمالى عدد المدارس التى اعتمادها خلال خطة 2022-2023، 63 مدرسة معتمدة، منهم 48 مدرسة تم اعتمادهم حاليا، إضافة إلى 15 مدرسة سابقة، بالإضافة لـ70 مدرسة من خطة 2021.2022.

وكشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 45 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 20 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 9 مدارس، وإدارة الرياض 35 مدرسة، وإدارة قلين 47 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 70 مدرسة، وإدارة دسوق 24 مدرسة، وإدارة فوه 14 مدرسة، وإدارة مطوبس 17 مدرسة، وإدارة بيلا 30 مدرسة، وإدارة الحامول 16 مدرسة، وإدارة بلطيم 25 مدرسة، وإدارة برج البرلس 8 مدارس.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ وفقا للقرار الوزارى 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبه من قبل إدارة قياس الجودة، وتشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسى للوقوف على نقاط القوةـ، لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقا لمعايير الاعتماد التى تطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصولا لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنويا تطبيقا للقرار الوزارى 122 لعام 2016، تحقيقا للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 فى مجال جودة التعليم. كما تستعد مديرية كفر الشيخ لزيارة 76 مدرسة خلال العام الحالى 2023.2024 لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.