محافظ كفر الشيخ: إنشاء 332 مدرسة جديدة وجار افتتاح 16 مدرسة أخرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بانشاء المدارس بالقرى، وتقليل الكثافة بالفصول، فقد شهد قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال الـ 10 سنوات نهضة كبيرة، تم انشاء 332 مدرسة تضم 4497 فصلاً بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أنه تم انشاء عدد من المدارس النوعية، المختلفة في نوعية التعليم، ومنها المدرسة اليابانية، إضافة إلى انشاء ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، واقامة مدارس رسمية للغات، ومنها المدرسة الحكومية الدولية، مؤكداً أنه سيتم افتتاح 16 مدرسة خلال الفترة المقبلة، تم الانتهاء منها.