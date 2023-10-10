محافظ قنا يستقبل وفد وزارة الزراعة لرفع كفاءة الثروة الحيوانية بمشروعات الأمن الغذائى

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وفد من وزارة الزراعة، وذلك لمتابعة الحالة الصحية وأنظمة التغذية لعجول التسمين والأبقار الحلوب، في إطار حرص المحافظة على تنمية الثروة الحيوانية بمشروعات الأمن الغذائى، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى.

وقال محافظ قنا، إن الثروة الحيوانية التي تمتلكها المحافظة، تساهم بشكل كبير فى إحداث توازن فى أسعار اللحوم الحمراء، والألبان ومنتجاتها بالسوق المحلي، حيث يتم طرح عجول التسمين للبيع فى الأسواق بأسعار مخفضة، بهدف خفض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشددا علي ضرورة الحفاظ على صحة رؤوس الماشية بمحطات التسمين والألبان، لضمان استمرارية الإنتاج، ومن ثم ضمان التحكم في أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الرائد الذى تقوم به وزارة الزراعة مُمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، و معهد بحوث الصحة الحيوانية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

ضمن الوفد كلا من الدكتور سعد عبدالستار، والدكتور السيد إبراهيم، والدكتور أحمد سامى ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد رجاء، ممثلا عن معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور احمد رفعت، ممثلا عن معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أيمن محمد أمين، ممثلا عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.