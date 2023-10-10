اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يناقش شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:05 م
محافظ سوهاج يناقش شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى محافظ سوهاج يناقش شكاوى وطلبات المواطنين
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
 
كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 235 مواطنا.
 
وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعى

تكافل وكرامة



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