محافظ بنى سويف يفتتح وحدة الإسكان الاجتماعى الصحية بمنطقة الـ77 فدان شرق النيل

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وحدة الإسكان الاجتماعى الصحية بمنطقة الـ77 فدانا بمدينة بنى سويف شرق النيل، وذلك فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ، أقسام ومكونات الوحدة والتى تتكون من طابقين، واستمع إلى شرح موجز من وكيل الوزارة عن منظومة العمل والخدمات التى تقدمها وتشمل خدمات: الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، الأمومة والطفولة، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، خدمات تنظيم الأسرة، المعمل، الأسنان، الصيدلة، التطعيمات، نادى الأسرة، مكتب الصحة، مراقبة الأغذية والبيئة.

وأثنى المحافظ على افتتاح الوحدة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنطقة الإسكان الاجتماعى، ضمن خطة الدولة للتوسع فى تقديم الخدمة الصحية بالتجمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى حرصه على النهوض بالقطاع الصحى وتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة فى هذا القطاع الذى يأتى فى مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.