محافظ المنوفية يتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى سرس الليان

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي سرس الليان بسعة 36 سرير وبطاقة استيعابية 36 ماكينة غسيل كلوي، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، النائب أيمن معاذ والدكتورة هناء سرور أعضاء مجلس النواب ، يحي شرشر ، الدكتور أشرف أيوب مدير وحدة الغسيل الكلوي ، صابر أبو يوسف رئيس جمعية أصدقاء مرض الكلي .

وأشار محافظ المنوفية أنه تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بـ 6 ماكينات جديدة تبرع " جمعية أصدقاء الكلي " ليصبح الإجمالي 42 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة ، مؤكداً حرصه واهتمامه على تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمنظومة الطبية بكافة عناصرها ، مثمناً الدور الحيوي التي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة وتنمية المجتمع ، وخلال تفقدهم لوحدة الغسيل الكلوي أشاد الحضور بجهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين ، كما أهدي رئيس جمعية أصدقاء الكلى درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته الرائدة في النهوض والارتقاء بقطاع الصحة .

فيما تفقد محافظ المنوفية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة سرس الليان ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد ، رافقه مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .

حيث تم استعراض بعض النماذج لعدد من المشروعات الذكية لبعض الطالبات ، كما تم عرض فيديو لعدد من المبدعات والنابغات الحاصلات علي مراكز متقدمة علي مستوي العالم ، هذا وقد أعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهذا الصرح التعليمي المتميز وتفوق بناته الطالبات وتميزهن العلمي ، مؤكداً علي تقديم الدعم اللازم والرعاية لكافة المشروعات من أجل تعظيم أوجه الاستفادة منها ، فضلاً عن ضرورة الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن وأمنياتهن والمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام القادم .

وأختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف طريق سكة القناطر / السوق بطول 1,200 كم بمدينة سرس الليان وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة سرس الليان لعام 2024، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالطريق والتي تضم أعمال رصف متكاملة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم الانتهاء من قطع الفرمة وتكسير الطبقة الأسفلتية المتهالكة وفرد طبقة السن وجاري تركيب البلدورات علي جانبي الطريق ، ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال الرصف نهاية شهر ديسمبر القادم ، وأضاف مدير مديرية الطرق أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة طريق سروهيت بطول 1,200 كم ، بالإضافة إلى 3 مناطق رصف إنترلوك وهم شوارع (الجمهورية ، مصطفي كامل ، الكوادي ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة سرس الليان بإجمالي تكلفة 14 مليون و 600 ألف جنيه ، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .