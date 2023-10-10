محافظ المنوفية يتفقد رصف وتطوير كورنيش شنوان الجديد

المنوفية - محمد فتحى

قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بقطاع الطرق نظراً لأهميته وحيويته وكونه شريان التنمية لحدمة مواطنى وأهالى المحافظة ، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم والباجور ، وممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية ، والمستشار الهندسي للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بشبين الكوم بطول 550 متر ،وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة ، حيث جاري تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وتهيئة الموقع العام تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية وتركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار ، ومن المقرر البدء في تركيب بلاط الانترلوك والبلاطات الخرسانية المطبوعة والبرجولات والأعمدة الديكورية والمساحات الخضراء عقب الإنتهاء من أعمال رصف الطريق بطول 2 كم .

وقد كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات ونواتج التطوير أول بأول لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة كونه طريق حيوي وهام ، مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالى .

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بكوبري الباجور العلوى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه تم الانتهاء من أعمال صب البلاطات الخرسانية بالاتجاه القادم من الباجور لمدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 65% تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وقد وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات أمام الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن كونه محور مرورى هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم.

هذا وتفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع بورسعيدبالباجور بطول ا كم ، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الطريق وتكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وجاري تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات مياة الأمطار تمهيدا للبدء في أعمال الرصف وكلف المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والأعمدة المتهالكة بالطريق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال تفقده ، أجري محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس شركة مياة الشرب والصرف والصحى موجها بسرعة الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياة لتسريع الأعمال التحضيرية للبدء فى أعمال الرصف وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة .

وفى سياق متصل، تفقد محافظ المنوفية مقر قطاع تحسين البيئة، لبحث إمكانية الاستغلال الأمثل وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، موجهاً المستشار الهندسي للمحافظة بإجراء رفع مساحى للموقع والبدء فى إجراءات الطرح أمام المستثمرين لإقامة أنشطة تجارية وإدارية نظرا لموقعه المتميز، بالإضافة إلى إجراءات طرح موقف مصر بقويسنا على مساحة 1000 متر لاستغلاله بما يعود بالنفع العام.

فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بالباجور بطول 1.5 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تكسير الطبقات الأسفلتية القديمة وجاري إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات بطول الشارع ووجه المحافظ بسرعة البدء فى أعمال توريدات الأعمدة الديكورية وإزالة كافة الإشغالات، وذلك ضمن خطة توسعة الطريق، وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، إلى أن اعتمادات خطة الرصف بلغت ما يزيد عن 56 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والتى تضم رصف وتطوير 3 شوارع رئيسية " بورسعيد – الجيش – شارع المصرف".

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا برصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن لإحداث سيولة مرورية وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد مدرسة التربية الفكرية ومؤسسة تربية البنات ومدرسة المتفوقين بسرس الليان.