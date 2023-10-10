محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية ومحطة معالجة بهناى.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد بمدرسة المؤسسة بنون بمركز الباجور، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد، رافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة الباجور التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وتفقد محافظ المنوفية عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة والتي تضم 24 فصلا دراسيا وهنأ المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير المدرسة عن عدد الفصول والكثافة الطلابية، وكذا انتظام طاقم هيئة التدريس ونسبة العجز بالمدرسة وآليات سير العملية التعليمية، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الدورى على كافة المدارس بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية وعرض تقارير دورية لتذليلها فورا، موكداً على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، موجهاً بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لخلق جيل متميز، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية محطة معالجة صرف صحى بهناى بمدينة الباجور بتكلفة تقديرية (250) مليون جنيه، بطاقة 10 آلاف م3/يوم ، لخدمة ما يقرب من 170 ألف نسمة، رافقه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، المستشار الهندسي للمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى ومكونات المحطة، حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 88%، حيث تم تنفيذ وحدات المدخل والمصافى والراسب الرملي وأحواض الـ SBRواحواض التجفيف ومبنى اللوحه الكهربائية واحواض التركيز والمبنى الإدارى وبيارة الحمأة المعادة ومبنى البلاورات ومبنى المولد وحوض مزج الكلور ، مشيرا أنه تم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 20%. مضيفا بأن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة هي ( بهناى ، أبو سنيطة ،كفر محمود ،عزبة بهناى ،أسريجة ، القرنين، منشأة سيف،الجزيرة الشرقية ، الكتامية ،بير شمس ، ميت عفيف ،كفر الدوار).

وأكد محافظ المنوفية، أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.