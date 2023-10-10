محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات لضبط أسعار السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه وجه بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية.

ولفت محافظ الفيوم أنه شدد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال عمل تدخلات سريعة بالتوسع في إفتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بشتى مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين، والمتابعة الميدانية، وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وقال المحافظ أنه يتم بالتنسيق بين مسئولي الغرفة التجارية، ومسئولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، لافتاً إلى أهمية تنوع المعارض الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين، سواء التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أو الغرفة التجارية، أو التابعة لكبار التجار وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن مشاركة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.