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محافظ الغربية: حملات مستمرة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:36 ص
محافظ الغربية: حملات مستمرة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من  توافرها أمام الجمهور، والتزام التجار بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.
 
كما شدد المحافظ، على متابعة ورصد شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، ومنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة عليها، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
 
وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة، خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية

محافظ الغربية

محافظة الغربية

السلع الغذائية

تخفيض اسعار السلع

اليوم السابع بلس



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