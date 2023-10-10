محافظ الشرقية يهنئ البطل يسرى سامى لحصوله على برونزية بطولة العالم للجودو

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، البطل يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو وابن قرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك لحصوله على الميدالية البرونزية، في بطولة العالم للشباب وزن ( 60 كجم ) والتي اقيمت في الفترة من 1 إلي 8 أكتوبر الجارى بدولة البرتغال والمؤهله للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 متمنياً له مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.