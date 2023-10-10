محافظ الدقهلية يكرم المشاركين فى القافلة الطبية لأهالى شمال سيناء

الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، المشاركين في القافلة الطبية التي تم تنفيذها لأهالى شمال سيناء، من الأطقم الطبية والمتطوعين من مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي الكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية.

وقال أيمن مختار، سعادتي بالغة لجهودكم العظيمة خلال تنفيذ القافلة الطبية بشمال سيناء والتي أظهرت مدي حبكم لوطننا الغالي مصر، معربا عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في القافلة والذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والعمل من أجل تقديم الرعاية الصحية لأهالى شمال سيناء وتحملوا مشقة السفر.

وأكد المحافظ ، أن القافلة الطبية جاءت انطلاقا من واجبنا الوطني والمجتمعي تجاه أهالينا في شمال سيناء في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الجدير بالذكر أن القافلة الطبية التي قامت محافظة الدقهليه بتنظيمها في شمال سيناء استمرت علي مدار 4 أيام خلال الفترة من 28 يناير حتي 2 فبراير، وضمت أكثر من ( 55 ) طبيب وصيدلي وفنى تمريض و(50) من فريق جمعية الدكتور محمد عبدالوهاب لرعاية زراعة الكبد ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى فى نطاق مدينه بئر العبد والقرى المحيطة بها ، والثانيه فى نطاق مدينه العريش والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة بها.

وضمت القافلة الطبية التخصصات الآتية (الأوعية الدموية - الباطنة العامة - الحميات - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الجراحة العامة - الرمد - العلاج الطبيعي - عمليات صغري - التحاليل الطبيه - الاشعه بكافة أنواعها).