محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة على المحلات لتنفيذ خفض أسعار 7 سلع

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، متابعة وتنفيذ قرار التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25% وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وخفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بدأ من السبت القادم.

وقال مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يسمح بالتلاعب خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، عن طريق الحملات التموينية التى يتم تنفيذها يوميا بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأشار إلى أن الحملات التموينية يتم تنفيذها على والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، لافتًا إلى أنه سوف يحيل كل المخالفات إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتجاجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.