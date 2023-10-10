محافظ الإسكندرية يكرم وكيل وزارة الصحة لبلوغها سن التقاعد

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية السابق، لبلوغها سن التقاعد، تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها مسئولية مديرية الصحة.

وثمن المحافظ الجهود التى قامت بها الدكتورة أميرة طهيو فى إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بمدى حرصها ومتابعتها الدؤوبة على مدار الـ24 ساعة. وقدم لها خالص الشكر والتقدير، متمنيًا لها مزيد من التوفيق والنجاح.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا بتكليف الدكتورة غادة ندا مديرة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية خلفا للدكتورة أميرة طهيو لبلوغها سن المعاش.