اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يفتتح المركز المتكامل للحساسية الصدرية بسان ستيفانو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:48 م
محافظ الإسكندرية يفتتح المركز المتكامل للحساسية الصدرية بسان ستيفانو محافظ الإسكندرية أثناء الافتتاح
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، والذى يُعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.
 
وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية افتتاح هذا المركز الذى يأتى فى إطار دعم المحافظة  لكافة المبادرات المجتمعية المقدمة لخدمة القطاع الصحى بالإسكندرية ومن بينها مراكز الحساسية الصدرية للأطفال والكبار، لتوفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين فى أمراض الحساسية.
 
ويضم المركز الذى تكفل بعملية تجهيزه بالكامل الدكتور سمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بالإسكندرية 2عيادة للاطفال وعيادة للكبار و معمل لتقديم الخدمات العلاجية للمرضي ، كما يقدم المركز  خدمات التثقيف والكشف الصحي للمرضى ويعمل المركز من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة إلي الساعة الواحدة كعيادة متميزة.
 
 
جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)
 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

صحة الاسكندرية

حساسية الصدر



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