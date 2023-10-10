اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يشارك فى ورشة عمل الرياض المقامة ضمن الأسبوع الإقليمى للمناخ

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:19 م
محافظ الإسكندرية يشارك فى ورشة عمل الرياض المقامة ضمن الأسبوع الإقليمى للمناخ ورشة عمل الرياض المقامة ضمن الأسبوع الإقليمى للمناخ
الإسكندرية جاكلين منير

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شارك اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل الرياض المُقامة ضمن الأسبوع الإقليمي للمناخ لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يشارك فيها العديد من المدن حول العالم، لتبادل الخبرات وإيجاد حلول متطورة لمواجهة التغييرات المناخية.
 
وأكد المحافظ خلال كلمته، أن الإسكندرية تعد من أقدم سكندريات العالم فهي مدينة عريقة وتمتلك تراثا ثقافيا وحضاريا هائل، وتضم نحو 1000 مبنى تراثي، وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، كما أنها مدينة ساحلية صناعية وبها 4334 مصنع وتمثل 60 % من تجارة مصر الخارجية.
 
وأشار الشريف إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التغييرات المناخية لتحسين مستقبل المدينة وحمايتها من الغرق؛ وخاصة أنها من أكثر المدن تضررا بسبب التغييرات المناخية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وذلك تماشيا مع مؤتمر المناخ COP 27 ، والإسكندرية تسعى لتحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية من خلال مشروعات التكيف مع التغييرات المناخية.
 
وأضاف الشريف أننا نسعى لتحويل الإسكندرية إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة من خلال: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة عدد من الشوارع الرئيسية، وإنشاء أول سوق تجاري للجملة بالعامرية يعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع في تطوير الميادين مثل ميدان محطة مصر للمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات بنسبة 70%، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية بمشروعات قومية مثل استراتيجية إدارة مياه الأمطار وفصلها عن مياه الصرف الصحي.
 
وفي سياق متصل، لفت المحافظ  إلى أن الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تمتلك 55 اتوبيس كهربائي، كما إننا نسعى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في وسائل مواصلات جماعية كبديل للوقود الأحفوري. كما ان الإسكندرية تمتلك مصنع لإدارة المخلفات الخطرة والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط.

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

تغير المناخ

التغيرات المناخية



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