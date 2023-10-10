محافظة سوهاج تخصص خطوطا ساخنة للإبلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار

سوهاج محمود مقبول

حددت محافظة سوهاج، عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر و الزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة و الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض عن تحديد عدة طرق للشكاوى والإبلاغ عن التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.



حيث تم تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، من خلال التواصل على الأرقام التالية : ـ أرقام جهاز حماية المستهلك وهي :ــ الخط الساخن 19588 ـ واتس آب : 01577779999 ـ فاكس : 4600808/093.



ومن خلال أرقام مديرية التموين وهي :ــ أرضي : 4602177/093 ـ فاكس : 4601733/093 ومن خلال غرفة الأزمات بالمحافظةـ الخط الساخن 114 ـ ومبادرة صوتك مسموع واتس آب : 01150606783 - ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن : 16528.



وكان اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قد أعلن أنه في ضوء إعلان رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر و الزيت والعدس و الفول والألبان والجبن و المكرونة و الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض أنه سوف يتم تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار.



وأضاف المحافظ في تصريح خاص لليوم السابع أنه أصدر تعليمات بتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، لشن حملات تموينية بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ القرار فور تطبيقه إعتبار من السبت المقبل.



وأشار المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.



ومن جانبه أشاد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بقرار التخفيض للسلع الغذائية لما له من مردود إيجابى على ميزانية الأسر المصرية والمواطن البسيط في هذا التوقيت وأن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن وتتحمل معه كافة الأعباء الموجودة وتحاول بشتى الطريق توفير كل سبل العيش داخل حياة كريمة.



يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل، فيما أعلن منتجون استجابتهم للمبادرة ولكنهم طالبوا بمحفزات إضافية لضمان نجاحها واستمرار العمل بها.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، وتم التوافق على أن يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا بالنسب المتفق عليها، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.



وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.



