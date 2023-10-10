محافظة الغربية تنشر عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية، عن عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن المحافظة، مبادرة معا ضد الغلاء، وذلك برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وجاءت العناوين كالآتي: "سيجر أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن بحب أول طنطا، كورنيش الغفران حي ثان طنطا، سبرباي أمام مجمع المواقف مركز طنطا، مجلس المدينة حي أول المحلة، ميدان الشون ثان المحلة، محلة أبو علي مركز المحلة، شارع الجيش أمام الإدارة الصحية زفتي، شارع الجيش بجوار الحديقة العامة قطور، سمنود أمام البنك الزراعي، بجوار السكة الحديد السنطة، شارع 23 يوليو بسيون، كفر الزيات ميدان أوسكار".