اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الغربية تنشر عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:57 م
محافظة الغربية تنشر عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة سلع غذائية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ديوان عام محافظة الغربية، عن عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن المحافظة، مبادرة معا ضد الغلاء، وذلك برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
 
وجاءت العناوين كالآتي: "سيجر أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن بحب أول طنطا، كورنيش الغفران حي ثان طنطا، سبرباي أمام مجمع المواقف مركز طنطا، مجلس المدينة حي أول المحلة، ميدان الشون ثان المحلة، محلة أبو علي مركز المحلة، شارع الجيش أمام الإدارة الصحية زفتي، شارع الجيش بجوار الحديقة العامة قطور، سمنود أمام البنك الزراعي، بجوار السكة الحديد السنطة، شارع 23 يوليو بسيون، كفر الزيات ميدان أوسكار".

منافذ بيع السلع

السلع الغذائية

منافذ بيع الغربية

محافظ الغربية

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة