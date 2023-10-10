محافظة أسوان تخصص خطا ساخنا لمواجهة جشع التجار ورفع الأسعار

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

خصصت محافظة أسوان، أرقام للتواصل والإبلاغ الفورى عن جشع التجار ورفع الأسعار ، خاصة بعد إعلان الحكومة التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.

وناشدت محافظة أسوان، المواطنين بسرعة التفاعل والإبلاغ الفورى عن أى محاولات لرفع سعر السلع الغذائية والأساسية بشكل عام للتدخل الفورى من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على الخط الساخن 114، وأيضاً خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولى مديرية التموين بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك من خلال حملات على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بخفض الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صرح بأنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وأنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز"، وخفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.