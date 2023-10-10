

وأضاف نيبينزيا، في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية: "مرة أخرى نؤكد أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية.. إنها لا تستهدف المدنيين، تُستخدم الأسلحة عالية الدقة حصريًا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمنشآت المرتبطة به".



وتابع: "إذا استخدمت أوكرانيا منشآت تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ لحفظ الذخيرة والمعدات الغربية، فسيتم تدميرها أيضًا".

