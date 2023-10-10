ماس كهربائى وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة فيصل، دون وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة والمقيمين بها، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية