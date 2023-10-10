مؤامرة تهجير الفلسطينيين لإجهاض القضية الفلسطينية منذ 2008 لـ2023.. إنفوجراف

تصعيد شامل وغياب للتهدئة يشهده قطاع غزة والأراضى الفلسطينية على مدار 3 أيام، امتدت آثاره لتشمل الحدود اللبنانية منذ الساعات القليلة الماضية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، أعاد للسطح مؤامرة لا تمل إسرائيل والدول الغربية وبجانبهم جماعة الإخوان الإرهابية فى ترويجها، مفادها توطين الفلسطينيين فى سيناء مستغلين فى ذلك الوضع الإنسانى الصعب الذى يخلفه العدوان على الفلسطينيين، وبالأخص سكان قطاع غزة الأقرب جغرافيًا للأراضى المصرية، وفى هذا الانفوجراف تستعرض التالي:

2008

• روجت إسرائيل بزعامة إيهود أولمرت مشروعا صهيونيا قائما على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء من أجل تغيير الطابع الديموغرافى للقطاع

• مخطط "غربى ـ إسرائيلى" قديم يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين فى منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كم حتى الجنوب لتصبح بمرور الوقت وطنًا بديلًا لإجهاض القضية الفلسطينية

2013

- جمع لقاء بين الرئيس الإخوانى الإرهابى الراحل محمد مرسى مع وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى لتقديم عرض إسقاط ديون مصر مقابل توطين الفلسطينيين فى سيناء



2018

- كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن ترتيبات لتوطين جزء من الفلسطينيين فى سيناء ضمن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

2023

- أطلقت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق مختلفة فى قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" وقال متحدث عسكرى إسرائيلى للفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت: "ننصح سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مصر".