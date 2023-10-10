كيف نجحت مصر في زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات؟.. 7 معلومات تجيب

كتب عبد الحليم سالم

نجحت مصر بعد عدد من التجارب فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وحققت إنتاجية تقارب الإنتاجية العالمية لنفس النوعية من تلك الأقطان القصيرة مما يعد نقلة هامة لتوفير خامات صناعة الغزل والنسيج محليا، بدلا من استيرادها بنحو 3 مليارات دولار سنويا.. تعرف على التفاصيل فى نقاط.

1 – البداية كانت توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتوسع فى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.

2 – تم مضاعفة المساحات 10 مرات تقريبا بهدف توفير تلك النوعية التى تزرعها مصر لأول مرة للمصانع الوطنية.

3 – التوسع المستقبلى فى الزراعات سيوفر واردات منها ومن منتجاتها تقدر سنويا بنحو 3 مليارات دولار.

4 – المساحة المزروعة حاليا تبلغ 1250 فدانا فى شرق العوينات للمرة الرابعة وفى توشكى لأول مرة.

5 – متوسط الإنتاجية المتوقعة من 9 لـ10 قنطارات للفدان الواحد.

6 - مصر ستكون فى مصاف الدول المنتجة، بل والمصدرة لتلك النوعية من الأقطان القصيرة والتى يتم استخدامها فى الصناعة بنسبة 98.5% مقارنة بـ1.5% للأقطان طويلة التيلة.

7 - بدء الجنى الآلى للمحصول الأسبوع المقبل سيحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه فى الفدان الواحد مقارنة بالحصاد اليدوى.