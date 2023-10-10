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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:57 م
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كلية التربية بجامعة الإسكندرية تستضيف برنامج البناء الثقافى لأئمة وواعظات الأوقاف

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:29 م
كلية التربية بجامعة الإسكندرية تستضيف برنامج البناء الثقافى لأئمة وواعظات الأوقاف برنامج البناء الثقافى لأئمة وواعظات الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر

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استضافت كلية التربية جامعة الإسكندرية، لأول مرة دورات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، حيث تستضيف مجموعة من المحاضرات التثقيفية والتوعوية والتنورية لعدد 200 إمام و20 واعظة.
 
بدأ البرنامج بمحاضرة ألقاها الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية بعنوان "السمات السيكولوجية للأئمة والواعظات"، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة. 
 
وأشاد الدكتور فراج خلال المحاضرة بدور وزارة الأوقاف المصرية في بناء الوعي الرشيد، وحرصها على تنمية وتثقيف أبنائها من الأئمة والواعظات، ودمجهم في المجتمع والأسرة، مؤكدًا أن التدريب لغة العصر، وأن الأئمة والواعظات دورهم النصح والتوجيه والإرشاد.

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