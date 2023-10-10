قيادي بحركة فتح: الأمم المتحدة تتناسى حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين

ماجد تمراز

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن الأمم المتحدة أصبحت مكبلة ومسيرة وفقا لأهواء الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "المفوض الخاص بحقوق الإنسان تحدث عن أن هناك سياسة عقاب جماعي، وهي بمثابة جريمة حرب، وتناسى أن يقول إن قصف الطائرات للمنازل المدنية ودور العبادة والمستشفيات وكل ما يتعلق بالحياة، هو مخالف للاتفاقيات الدولية ويعد جريمة حرب، هذا ما يجب أن يتحدث فيه، وليس سياسة العقاب الجماعي التي ذكرها".

وقال: "نحن نقول إن المؤسسة الدولية الجامعة التي وضعت نظامها القانوني وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، هي من وضعت هذه الأسس، وتنتقد وتهاجم الدول بزريعة حقوق الإنسان، ولكنها تتناسى حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني".

وتابع: "كان لابد أن تكون المعادلة مختلفة هذه المرة، حتى يدرك العالم أن أمد هذا الاحتلال طال ولابد أن ينتهي، حتى يكون هناك حالة من الاستقرار في المنطقة، لأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال".