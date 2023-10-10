اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:02 م
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قافلة بيطرية لرعاية 5680 من الحيوانات بقرى مدينة الضبعة ضمن حياة كريمة بمطروح

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:35 م
قافلة بيطرية لرعاية 5680 من الحيوانات بقرى مدينة الضبعة ضمن حياة كريمة بمطروح قافلة بيطرية لرعاية الحيوانات بقرى الضبعة
مطروح – حسن مشالي

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نظمت محافظة مطروح، بالتعاون مع وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات وتقديم العلاج اللازم لها، للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها، ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة وتنمية المجتمع.

وتابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتائج القافلة الطبية البيطرية بقريتي سوانى سمالوس و الجلالة  بمدينة الضبعة  .

وأوضح  الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح،  أن القافلة  قامت  بتوقيع الكشف الطبي علي 5680 من الحيوانات تضمنت 2390 حالة تجريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام و988 حالة تحصين و1002 حالة ترقيم وتسجيل و290 حالة باطنة وجراحة وجلدية.

ومن جانبه أشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة، وتعاون منظمات المجتمع المدنى، جنبا إلى جنب مع جهود المحافظة، لتقديم الخدمات البيطرية للمربين والتيسير عليهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.


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