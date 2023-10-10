اليوم السابع
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فرنسا تعارض قرار تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى فلسطين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:14 م
فرنسا تعارض قرار تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى فلسطين الاتحاد الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات لفلسطين والفلسطينيين. 
 
وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء،أن فرنسا تعلن عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر، وأبلغت المفوضية الأوروبية بذلك . 
 
جاء ذلك تعليقا على إعلان أوليفيه فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ، في منشور على منصة "إكس" ، وقف مدفوعات المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين. 
 
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان مساء أمس إنها أطلقت مراجعة عاجلة على مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين.
 
 
 

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