فرنسا تعارض قرار تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى فلسطين

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ، عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات لفلسطين والفلسطينيين.

وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء،أن فرنسا تعلن عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر، وأبلغت المفوضية الأوروبية بذلك .

جاء ذلك تعليقا على إعلان أوليفيه فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ، في منشور على منصة "إكس" ، وقف مدفوعات المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان مساء أمس إنها أطلقت مراجعة عاجلة على مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين.