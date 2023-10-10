فرص عمل لعمال تعبئة بأحد مصانع الكيماويات في بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل عمال تعبئة للعمل فى إحدى مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل للعمل بوظيفة عمال تعبئة، بأحد مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بياض العرب، شرق النيل.

وحددت مديرية العمل، شروط العمل لعدد 6 عمال تعبئة شباب فقط، إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون السن من 18 إلى 40 سنة مع توفير مواصلات وتأمينات وتأمين صحي و حوافز، وتم تخصيص رقم للتواصل 01111998326.