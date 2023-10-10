اليوم السابع
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فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:08 م
فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، فتح باب التقديم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية تابعة لها، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجارى.


وكشف بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة تشمل التالى:

- كفر الصهبى الإعدادي بنين.
 
- كفر الصهبى الابتدائي.
 
- عرب العليقات الابتدائي.
 
- بقيرة الابتدائي.
 
- كفر الشيخ إبراهيم الابتدائي.
 
- فتيات سرياقوس الإعدادي.
 
وتابع بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم للوظائف وذلك حسب الشروط التالية:
 
-  أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.
 
- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.
 
- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.
 
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.
 
-  أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.
 
-ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
 
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.
 
-  أن يكون على رأس العمل.
 
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط.
 
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
 
أما الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة هي:
 
-      طلب مستوفٍ للبيانات.
 
-      صورة من خطاب اجتياز الكادر.
 
-      صورة من بطاقة الرقم القومي.
 
-      بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
 
-      صورة من مباشرة العمل.
 

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