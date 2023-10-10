فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط

أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، فتح باب التقديم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية تابعة لها، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجارى.
وكشف بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة تشمل التالى:
- كفر الصهبى الإعدادي بنين.
- كفر الصهبى الابتدائي.
- عرب العليقات الابتدائي.
- بقيرة الابتدائي.
- كفر الشيخ إبراهيم الابتدائي.
- فتيات سرياقوس الإعدادي.
وتابع بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم للوظائف وذلك حسب الشروط التالية:
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.
- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.
- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.
- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.
-ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.
- أن يكون على رأس العمل.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط.
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
أما الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة هي:
- طلب مستوفٍ للبيانات.
- صورة من خطاب اجتياز الكادر.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
- صورة من مباشرة العمل.
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