فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم



وكشف بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة تشمل التالى: أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، فتح باب التقديم لوظيفة شيخ معهد فى 6 معاهد أزهرية تابعة لها، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجارى.

- كفر الصهبى الإعدادي بنين.

- كفر الصهبى الابتدائي.

- عرب العليقات الابتدائي.

- بقيرة الابتدائي.

- كفر الشيخ إبراهيم الابتدائي.

- فتيات سرياقوس الإعدادي.

وتابع بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم للوظائف وذلك حسب الشروط التالية:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

-ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

أما الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة هي:

- طلب مستوفٍ للبيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.