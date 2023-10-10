غداً تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

كتب ـ لؤى على

قالت جامعة الازهر إنه في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور؛ تقرر أن يكون يوم الأربعاء القادم تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة.

صرح بذلك أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، موجهًا الطالبات بمراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك غدا الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي: